O evento, que é promovido pela Associação dos Artesãos Extrativistas do Povoado Mumbuca em parceria com o Sebrae Tocantins e Energisa, por meio do projeto Energia para Crescer, contou com apoio da Prefeitura Municipal de Mateiros e patrocinadores locais. Também participaram do evento representantes do Naturatins – Instituto Natureza do Tocantins, que fizeram a entrega das autorizações para o manejo do capim dourado, além de gestores municipais de São Félix (TO), membros do governo do Estado e empresários locais.

A festa contou ainda com a participação do criador de conteúdo digital Felipe Martins, fundador da empresa de criação e desenvolvimento de projetos sociais, ambientais e educacionais Go Martins, que levou para o ambiente digital vários recortes de uma das festas mais tradicionais da região do Jalapão e do Tocantins.

Nesta edição, a festa ganhou uma nova proporção, com stands fixos e infraestrutura completa para a realização das competições esportivas, atrações musicais, cavalgadas e outras apresentações culturais. Para a presidente da associação, Railane Ribeiro, a festa superou as expectativas. “Contamos com muitos parceiros para que este evento acontecesse e estamos muito felizes em ver que nosso sonho de montar uma grande estrutura para receber bem as pessoas foi realizado”, comentou.

Ao longo dos três dias, quem passou pela Festa da Colheita desfrutou não apenas da beleza do ‘ouro do Tocantins’, mas da presença de personalidades locais, como a artesã Noeme Ribeiro, filha de Dona Miúda e considerada a “doutora” da comunidade; e dos artistas regionais, como a dupla Arnon e Orley, que encantaram a plateia com a viola de buriti e da cantora Núbia Dourado, que emocionou o público com sua homenagem ao saudoso Maurício Ribeiro da Viola de Buriti. A programação contou ainda com uma majestosa apresentação das peças em um desfile, campeonato de futebol e cavalgadas, além de peças teatrais e apresentações culturais das crianças da comunidade.

A aposentada Maria Eduarda Carvalho Ferreira, veio de Belo Horizonte (MG) para prestigiar a solenidade: “Sempre quis ver de perto o capim dourado e pesquisei bastante sobre o melhor período para vir conhecê-lo. Vim especialmente para a festa e me sinto honrada por participar desse momento tão especial para a comunidade”, contou. “Antes de ir conhecer os fervedouros eu fiz questão de ir ao campo reverenciar o capim dourado”, enfatizou a turista.

Já a dona Maria Monteiro se deslocou de Porto Nacional (TO) até Mateiros (TO), onde o povoado Mumbuca está localizado, para aproveitar a programação. “Me senti muito acolhida desde o primeiro instante em que cheguei ao Jalapão. É um lugar incrível e vou levar boas recordações para casa”, comentou. Essa também foi a intenção da diretora escolar, Fernanda Rodrigues, que levou dezenas de alunos de Mateiros para acompanhar de perto a festa mais tradicional da comunidade. “Nosso objetivo aqui é vivenciar e criar as experiências na cultura local que também faz parte da cultura dos nossos alunos”, explicou Fernanda.

Energia Para Crescer

O projeto Energia Para Crescer é uma parceria entre o Sebrae Tocantins e a Energisa Tocantins e tem como objetivo apoiar a melhoria da qualidade de vida das comunidades quilombolas, fortalecendo o turismo e o empreendedorismo na região. Iniciado em 2021 e com previsão de término para 2023, o projeto atende, além do Mumbuca, os povoados do Prata (São Félix) e Rio Novo (Mateiros).

“Hoje, ao chegar aqui, ficamos impressionados com o desenvolvimento das comunidades. Vimos novos empreendimentos surgindo e os comércios locais sendo fortalecidos. Ficamos honrados por fazer parte disso e saber que a nossa missão está sendo cumprida”, enfatizou o diretor de relações institucionais da Energisa, Alankardek Moreira.

A analista técnica do Sebrae, Admary Monteiro, acompanha cada passo do projeto de perto. “O nosso objetivo é possibilitar que a renda dos empreendedores locais seja melhorada e, para isso, a diretoria do Sebrae juntamente com a Energisa se uniram pelo crescimento dessas comunidades. Hoje, temos muita gratidão por ver que nosso trabalho está contribuindo com o Mumbuca. Afinal, se não tiver amor pelo Jalapão, o trabalho não flui. Aqui, a gente desenvolve um senso de pertencimento e começa a fazer parte da comunidade”, destacou.

O Projeto Energia para Crescer atua diretamente no estímulo ao empreendedorismo, por meio das ações de qualificação de produtos e serviços turísticos, fortalecimento da governança, promoção de produtos turísticos e do destino de base comunitária, a fim de fomentar o acesso a serviços financeiros e a atração de investimentos, considerando a inclusão social, a geração de renda e a proteção ambiental.