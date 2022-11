da redação

A empresa Ecovias informou que atendeu este acidente grave. “As equipes da concessionária iniciaram o atendimento das quatro vítimas do veículo leve e das 37 do ônibus. Foram constatados 35 ilesos, um óbito, três vítimas foram removidas por terceiros e duas, em estado grave, foram encaminhadas para o Hospital Regional de Gurupi”, destacou a empresa que administra a BR-153.

Com o acidente, houve necessidade de interdição parcial e total da via durante o atendimento. A pessoa que veio a óbito é o fazendeiro Franco Ribeiro, que é proprietário de boiadas de rodeios e que atua no Tocantins. A vítima morava em Figueirópolis e retornava com a família para a cidade quando aconteceu a tragédia. O corpo foi levado para o IML de Gurupi.