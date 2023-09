Share on Twitter

A pioneira no ramo de restaurante em Mateiros teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no dia 13 de agosto, e desde então se encontrava internada no Hospital Geral de Palmas (HGP). O falecimento ocorreu nesta madrugada, e deixou em todos os moradores o sentimento de pesar, tristeza e dor.

Além de ser pioneira na região, dona Rosa é mãe de cinco filhos, dentre eles o vereador Marcos Fernandes Marques (Marquinhos), além do ex-secretário municipal Wagner Vieira, Paulo Henrique, Ludmila Vieira e Dejanira Vieira. Dona Rosa também é tia da primeira-dama de Mateiros, Mariene Tavares.

Trajetória

Com uma vida marcada pela luta, dona Rosa foi a primeira empresária a montar um restaurante em Mateiros. Desde cedo viveu uma trajetória de batalhas, começou vendendo pão e comida caseira ainda em casa. A partir daí iniciou as vendas em um ponto comercial que se tornou local de acolhida e encontro para moradores, guias, turistas e visitantes.

A Prefeitura de Mateiros decretou luto oficial de três dias. O prefeito, Pastor João Martins, demonstrou profundo pesar pelo falecimento. “Nós sentimos muito pela perca da mãe do ex-secretário de gabinete, Wagner, e também do vereador Marquinhos e toda a família. Dona Rosa criou todos os filhos dela trabalhando sozinha e deixou todos bem sucedidos. A gente também reconhece o trabalho e desenvolvimento feito por ela na cidade e em toda a região, e neste momento só podemos pedir o consolo a Deus”, comentou. Outras autoridades também emitiram notas de pesar, como o governador Wanderlei Barbosa.

Com informações do Folha do Jalapão