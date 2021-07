A Faculdade CNA prorrogou até o dia 2 de agosto o prazo de inscrições para o processo seletivo dos cursos superiores a distância de Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais.

da redação

A instituição de ensino exclusiva na área do setor agropecuário é ligada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), entidade que representa os produtores rurais brasileiros.

Quem optar por estudar na Faculdade CNA tem três formas de ingresso: o vestibular online com prova de Redação ou o resultado do Enem dos últimos três anos (nota a partir de 250 pontos). Quem vai cursar uma nova graduação passará pela análise documental.

Em todo o Brasil, são 50 polos de ensino de apoio presencial distribuídos no Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins.

Os detalhes estão disponíveis no edital do vestibular no link https://faculdadecna.lyceum.com.br/processo-seletivo/pdf/Edital_Cursos_de_Gradua%C3%A7%C3%A3o_2021.2.pdf

A mensalidade é de R$ 179. Esse valor está com desconto de 50% para pagamento até o vencimento. O valor da mensalidade sem desconto é R$ 358.

Para conhecer a Faculdade CNA, acesse: https://www.faculdade.cnabrasil.org.br/

Quem indica amigo é: Também foi prorrogada até o dia 2 de agosto a campanha “Indicação agro-premiada”, com benefícios exclusivos aos estudantes matriculados que indicarem a instituição para amigos.

Os requisitos do regulamento estão disponíveis aqui: https://www.faculdade.cnabrasil.org.br/wp-content/uploads/2021/07/CAMPANHA-INDICACAO-AGRO-PREMIADA-FACULDADE-CNA.pdf