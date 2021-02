O 1° Encontro com o Associativismo Comercial e Industrial do Tocantins abriu espaço para a Associação Comercial Industrial, Serviços, Turismo e Agronegócios da Região do Jalapão – ACIRJA, presidida por Armando Castro, reivindicasse fazer parte do corpo de filiados da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado do Tocantins (Faciet), presidida pelo empresário Fabiano do Vale.

Por Wesley Silas

Segundo Armando Castro, o imbróglio Iniciou-se após a criação ACIRJA composta por vários representantes de cidades da região do Jalapão, ocasião em que o presidente da Faciet teria negado devidos a Associação congregar diversos municípios, com a justificativa da criação de uma associação para cada cidade.

Após questionamentos da ACIRJA, o presidente da Faciet, disse ao Portal Atitude que a entidade nunca recebeu pedido formal de filiação.

“A Federação das Associações Comerciais, Industriais e Empresariais do Tocantins (FACIET) informa que não recebeu nenhum documento solicitando a inclusão da Associação Comercial, Industrial, Serviços, Turismo e Agronegócios da Região do Jalapão (ACIRJA) na FACIET. A entidade está à disposição da ACIRJA e de qualquer outra associação comercial e empresarial no Estado que queria participar, desde que, esteja com toda a documentação prevista em regimento e dentro das normas da Confederação das Associações Comerciais e Industriais do Brasil (CACB)”, disse.

Em resposta, a ACIRJA, defendeu que “não quis entrar com solicitação formal, antes de tratar dos detalhes” com o presidente da Faciet, que teria negado a entidade em seu quadro de filiados.

“Parabenizamos o posicionamento do Presidente da FACIET em se colocar à disposição para associar a ACIRJA e informamos que entraremos com a documentação formal imediatamente, em benefício do empresariado da Região do Jalapão e de todo o Tocantins”. Explicou.