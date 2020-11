Fabiano Miranda assume presidência do Ruraltins

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) está sob nova gestão. Fabiano Miranda foi nomeado para exercer o cargo de presidente do órgão, que estava sob o comando do secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Thiago Dourado, desde junho deste ano. No órgão, o novo gestor foi recepcionado, na manhã desta quinta-feira, 19, pelo vice-presidente José Aníbal Lamattina e por toda a equipe de direção e gerências da sede, em Palmas.

da redação

Aos servidores, Fabiano Miranda destacou o compromisso com o novo cargo, colocando-se à disposição para somar na execução dos trabalhos do Ruraltins. “Estou aqui para somar com o apoio de todos para fazer tudo funcionar e dar certo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do setor rural. Nossa missão é aprender e fazer a gestão de forma a alcançar os resultados esperados. Nesta gestão, queremos deixar bons frutos”, destacou.

Na agenda de trabalhos, Fabiano iniciará a semana, de 23 a 25 de novembro, com uma viagem à Brasília (DF), onde estará reunido com a bancada federal para alinhar as questões referentes a recursos e demandas rurais. Ainda na agenda de Brasília, o presidente prevê uma visita de cortesia à Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer).

Perfil do gestor

Natural de Rio Grande (RS), Fabiano Piñeiro Miranda, tem 33 anos, é casado e graduado em Direito. Na profissão, além de empresário, o novo gestor já exerceu a função de superintendente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Tocantins, em 2019, e também de superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) no Tocantins, no período de 2016 a 2018.