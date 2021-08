Share on Twitter

Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), estreia nesta quarta-feira, 1° de setembro, na Galeria Municipal de Cultura do Núcleo de Leitura e Artes (Nila), no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, a exposição de pintura em graffiti Encantados. A exposição poderá ser visitada até o dia 30 de setembro.

O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc Tocantins e é de autoria do artista Adriano Alves da Silva, mais conhecido como Adrians. A exposição traz obras inspiradas na simplicidade da natureza coexistindo com o ser humano, que nela se funde. A técnica utiliza grafite com uso de spray por meio de estêncil.

Segundo Adrians, a exuberante beleza do Tocantins é matéria-prima desta exposição que visa, sobretudo, conscientizar o espectador na manutenção, no respeito e na preservação destes recursos. Um encantamento que desencanta à medida que se percebe a desconstrução advinda da ação humana.

“A exposição vem reforçar as políticas públicas de preservação da rica fauna e flora tocantinense, propondo uma reflexão em relação ao homem com a natureza”, considera o presidente da Adetuc, Jairo Mariano.

Adrians é um paulistano nascido em 1973 que mora em Palmas/TO desde 1994. Autodidata, atua no campo artístico desde 1986.