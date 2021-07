O ex-senador do Tocantins, João da Rocha Ribeiro Dias, de 80 anos, morreu de Covid-19, nesta segunda-feira (26), em Goiânia. Ele ficou internado por seis dias. Autoridades como o governador Mauro Carlesse, senador Eduardo Gomes, o vice-governador Vanderlei Barbosa e o deputado federal Vicentinho Jr. publicaram nota de pesar lamentando a morte de um dos defensores da criação do estado do Tocantins e ex-senador pelo Tocantins nos anos de 1990 a 1998. da redação Conforme apurou a TV Anhanguera de Goiás, João Rocha foi internado na última terça-feira (20), no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG) em estado grave. Ele foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e intubado.

João Rocha foi um dos defensores da criação do estado do Tocantins, sendo eleito senador em 1990 e ficando no cargo até 1998. Em sua carreira como escritor, João Rocha é considerado o político tocantinense que produziu os melhores textos sobre a história política do Tocantins.

Nota de Pesar

Nota de pesar pelo falecimento de João Rocha

Com pesar, recebi a notícia do falecimento do ex-senador João Rocha, ocorrido nesta segunda-feira, 26, em Goiânia (GO), vítima de complicações causadas pela Covid-19.

João Rocha, de 80 anos, foi um dos primeiros senadores pelo Tocantins e participou ativamente do processo de emancipação do Estado. Durante sua trajetória política, cultivou não apenas eleitores, mas admiradores e amigos. Foi diretor do Grupo Jaime Câmara e, em sua carreira como escritor, deixou um legado sobre a história política do nosso Estado.

Neste momento de tristeza, rogo ao nosso eterno e amado Deus que conceda o consolo, por meio de seu Santo Espírito, a todos os familiares e amigos que, certamente, sentem a partida de João Rocha. Meus sentimentos a todos.

Mauro Carlesse

Governador do Estado do Tocantins

Nota de pesar pelo ex-senador João Rocha Ribeiro

Recebi com muito pesar a triste notícia da morte do ex-senador João Rocha Ribeiro, em decorrência da Covid-19, ocorrida nesta segunda-feira, 26. Ele estava internado no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.

João Rocha tinha 80 anos, nasceu em Ribeiro Gonçalves, no Estado do Piauí, mas cedo sua família se mudou para Goiás. Seu pai, Cornélio Ribeiro Dias, foi prefeito de Cristalândia, quando o município, agora pertencente ao Tocantins, ficava no Estado de Goiás. Além de empresário rural, ele foi senador e ex-diretor do Grupo Jaime Câmara (GJC).

Neste momento de tamanha tristeza e dor, me solidarizo e peço a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos, dando-lhes forças para superarem este momento difícil e para conviverem com tamanha saudade.

Wanderlei Barbosa

Vice-governador do Tocantins]

Nota de Pesar

Perdemos hoje, com o falecimento do ex-senador João Rocha, um dos grandes protagonistas da história do Tocantins. Defensor da criação do Estado, muito contribuiu para que este sonho se tornasse realidade. Sua luta e trajetória em prol das pessoas o credenciou, pelos tocantinenses, a ocupar a cadeira de Senador da República e representá-las no Congresso Nacional.

Neste momento triste, solidarizamo-nos com sua esposa, dona Débora Xavier Rocha, os filhos, amigos e familiares. Unimo-nos em orações para que o Pai Celestial dê forças a todos que enfrentam dificuldades devido a Covid-19.

Meus pêsames,

Deputado Federal

Vicentinho Júnior