O ex-governador do Tocantins, Sandoval Cardoso, foi condenado a um ano e oito meses de prisão por desrespeitar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2014, quando ocupava o Palácio Araguaia. A sentença é do juiz titular da 3ª Vara Criminal de Palmas, Rafael Gonçalves de Paula e também se aplica ao ex-secretário de Administração do governo de Sandoval, Lúcio Mascarenhas.

Da redação