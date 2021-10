O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, sinalizou de maneira positiva para que a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-TO), dê continuidade na construção do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Polícia Civil do Estado do Tocantins. A audiência para tratar do assunto ocorreu na manhã desta segunda-feira, 18, e contou com a participação do Secretário de Estado da Segurança Pública (SSP-TO), Cristiano Sampaio, do Secretário-chefe da Casa Civil, Rolf Vidal, do deputado Olyntho Neto, da presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Tocantins (Sindepol-TO), Sarah Lilian de Souza, e do vice-presidente, Bruno Azevedo.

da redação

O secretário de Segurança, Cristiano Sampaio, destacou que estudos técnicos sobre a recomposição salarial e demais carreiras, já foram realizados, e que o projeto segue para tratativa junto à Secretaria de Estado da Fazenda. “Nós precisávamos desse aval do governador para dar continuidade a essa questão e avançar nas discussões junto a Secretaria da Fazenda para dar celeridade a uma nova tabela para os planos de cargos e salários das policias”.

Além da recomposição salarial foram debatidas também questões referentes ao reajuste de sobreaviso e renovação da lei de indenização.

Durante a audiência o governador Mauro Carlesse reafirmou seu compromisso com a categoria e ressaltou que a valorização dos policiais reflete em uma boa prestação de serviço para a comunidade. “Eu sei que essa é uma demanda antiga da categoria, mas era preciso equilibrar primeiro as contas do Estado e agora que nós retomamos nossa capacidade orçamentária é a hora de dar continuidade a esses projetos de valorização dos policiais, pois nós sabemos que um policial valorizado significa uma boa prestação de serviço para a nossa população”, disse.

Para a presidente do Sindepol/TO, Sarah Lilian, que também participou da reunião, o encontro com o governador foi satisfatório. “Saímos muito felizes da reunião, momento em que o governador reafirmou o compromisso com a classe, autorizando o fechamento do PCCS com o secretário da casa Civil, secretário da Segurança Pública e o secretário da Fazenda para encaminhar o projeto para a assembleia. Vamos continuar buscando melhorias como essa para a carreira”, disse.

Cronograma

O secretário de Segurança, Cristiano Sampaio, informou que após as tratativas com a Secretaria da Fazenda, um Projeto de Lei sobre o novo PCCS será elaborado e encaminhado à Assembleia Legislativa ainda no mês de novembro para aprovação. “Para essa ano nós temos algumas vedações legais, mas nós trabalhamos para que haja uma efetiva implementação da nova tabela de valores a partir de janeiro de 2022”, finalizou.