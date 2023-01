Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

O acidente foi entre um caminhão e uma van, que pertence à Secretaria de Saúde de Almas e levava as vítimas. O veículo ficou completamente destruído. Os mortos são quatro homens, sete mulheres e um bebê.

Nota Governador

Ao tomar conhecimento, da tragédia envolvendo a van de passageiros que retornavam de Palmas para a cidade de Almas, na noite desta quarta-feira, 25, determinei, de forma imediata, deslocamento das equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria da Saúde e Setas, bem como todo o aparato estadual necessário para prestar socorro às vítimas e assistência às famílias que perderam seus entes queridos.

Neste momento de dor e consternação me enluto com a população de Almas e do Tocantins, em especial àqueles que perderam os seus familiares e amigos.

Ainda nesta quita-feira, 26, estarei pessoalmente na cidade de Almas para prestar solidariedade às famílias e amigos das vítimas e acompanhar o trabalho de nossas equipes.

Decreto a partir desta quinta-feira, 26, luto oficial de três dias em todo o Estado do Tocantins.

Wanderlei Barbosa

Governador do Estado do Tocantins