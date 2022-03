Share on Twitter

O governador Wanderlei Barbosa durante coletiva à imprensa sobre a convocação dos aprovados no concurso da Polícia Militar do Tocantins (PMTO) afirmou que vai seguir o edital do certame em relação ao número de vagas ofertadas que é de 1.000.

da redação

Conforme o site AF Notícias, o governador afirmou que fará uma nova convocação de apenas 102 candidatos para reposição de alguns que desistiram.

“Estamos fazendo o melhor, às vezes chegam projetos na Assembleia e querem alterar, tirando da condição do Governo. Outro dia mesmo, no meu discurso de posse, eu ia falar que daria posse a mil policiais, como previsto no edital, mas eu errei, foi um erro que reconheço, e falei 1.500, foi um erro de discurso”, explicou o governador ao site.