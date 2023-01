As vítimas que não sobreviveram são quatro homens, sete mulheres e um bebê. Todos são moradores de Almas, cidade que fica a cerca de 290 km da capital.

O acidente

O acidente aconteceu na TO-280 perto de Natividade, no sudeste do estado, por volta das 20h40 de quarta-feira (25). As vítimas que morreram estavam na van, que pertence à Secretaria de Saúde de Almas.