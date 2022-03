O enfermeiro Renato Barros da Silva de 29 anos, permanece internado na sala em emergência do Hospital Regional de Gurupi. Segundo a equipe médica, o quadro de saúde dele é estável. Ele sofreu um trauma na lombar e no tórax e ainda sente dores. Ele também teve uma contusão pulmonar. De acordo com os médicos, nenhuma fratura foi constatada. Ainda não há previsão de alta.

Renato que também é professor do curso de enfermagem da Unirg, sofreu acidente no último domingo ( 13 ), quando volta de Palmas. As causas do acidente ainda serão apuradas, mas de acordo com testemunhas, o motorista desviou de outro carro e perdeu o controle da direção, o veículo capotou por várias vezes. Renato foi socorrido e levado para o HRG.