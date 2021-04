Hércules lutou bravamente pela vida e contra Covid-19 durante 48 dias de internação, sendo 45 deles na UTI.

Por Régis Caio

Faleceu neste domingo o empresário e jornalista Hércules Dias, um dos fundadores da Associação dos Veículos de Comunicação do Tocantins.

O jornalista foi vítima da Covid-19. A Avecom e esposa de Hércules manifestaram por meio de nota o pesar pela morte.

Nota

É com muito pesar que informo o falecimento do meu companheiro amado, Hércules Dias na noite deste domingo, 04.

Hércules lutou bravamente pela vida e contra Covid-19 durante 48 dias de internação, sendo 45 deles na UTI. Sua partida deixou meu coração dilacerado e será motivo para o sofrimento para todos que o conheceram.

Hércules deixa esposa, três filhas e netas.

Peço a Deus que o receba em seu braços e que nos conceda o seu consolo.

Fátima Fernandes

Esposa

Nota de pesar – Jornalista Hércules Dias

Foi com muita tristeza que recebi a notícia da morte do jornalista Hércules Dias, ocorrido nesse domingo, 4.

Hércules Dias, conhecido como HD, tinha 68 anos, 50 de atuação no jornalismo goiano e tocantinense, passando por vários jornais diários no Goiás e no Distrito Federal. Também atuou no rádio e atualmente era o editor chefe no Portal Stylo de Palmas.

O Tocantins perde um grande comunicador. Sem dúvida, ele fará muita falta. Ele deixa a esposa Fátima Fernandes, três filhas e netas.

Neste momento de tamanha tristeza e dor, me solidarizo e peço a Deus que conforte o coração dos familiares, amigos e toda a imprensa tocantinense, dando-lhes forças para superarem este momento difícil e para conviverem com tamanha saudade.

Wanderlei Barbosa

Vice-governador do Tocantins

A Associação dos Veículos de Comunicação do Tocantins (AVECOM) lamenta profundamente o falecimento do empresário, jornalista e colunista social Hércules Dias neste domingo, 04 de abril, após 48 dias de luta contra a COVID-19.

Hércules era sócio fundador da AVECOM da qual sempre foi um entusiasta. A entidade se solidariza com a sua esposa, Fátima Fernandes, filhas e netas neste momento de dor e pesar.

Palmas-TO, 04 de abril de 2021

Márcio Rocha

Presidente