A VLI, responsável pela Ferrovia Norte-Sul, informou sobre o acidente entre um trem e um veículo de passeio, que se colidiram no cruzamento da Ferrovia Norte-Sul com a rodovia estadual TO-431, fato ocorrido próximo de Guaraí na manhã do último domingo (03).

por Régis Caio

Uma idosa de 95 anos que estava no veículo de passeio faleceu ainda no local e outras duas pessoas, uma mulher de 64 anos e um homem de 71 anos, ficaram gravemente feridos. Todos eram da mesma família. Em nota, a VLI disse que apura as causas e que o trecho é sinalizado.

Nota à imprensa

A VLI, controladora da Ferrovia Norte-Sul, lamenta o ocorrido e informa que está trabalhando na apuração das causas do acidente. A empresa esclarece ainda que o trecho onde o acidente foi registrado é sinalizado e orienta os motoristas, pedestres e ciclistas a sempre parar, olhar e escutar antes de atravessar uma passagem em nível.