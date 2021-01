da redação

A pedido da Associação de Desenvolvimento do Turismo Sustentável e Produção Associada das Serras Gerais do Tocantins (Assegtur), o presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), Tom Lyra, e a superintendente de Desenvolvimento do Turismo, Maria Antônia Valadares receberam nesta terça-feira, 12, representantes da Região Turística das Serras Gerais. Participaram da reunião o prefeito de Natividade, Thiago Jayme, e secretários de Turismo e Cultura de Arraias, Dianópolis, Pindorama, Ponte Alta do Bom Jesus e Rio da Conceição, além de empreendedores destas cidades.

O encontro também contou com a participação de Hercy Ayres Rodrigues Filho, Chefe de Gabinete do Ministério do Turismo (MTur).

As demandas apresentadas pelos gestores e empreendedores giram em torno da qualificação profissional nas áreas de hospedagem, alimentação e formação de guias, apoio na revisão dos Planos Municipais de Turismo e planos de comunicação e marketing, melhorias na infraestrutura, entre outros. “Durante a pandemia nos sentimos muito abraçados pela Adetuc, tivemos todo o suporte da Superintendência de Turismo, nunca tivemos uma presença tão efetiva do Estado em nossa região”, comemorou a presidente da Assegtur, Fernanda Tainã Castro.

Tainã Castro destacou, ainda, que é preciso avançar nas ações de desenvolvimento da região que integra o maior corredor ecoturístico do Brasil, que começa na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, passa pelo Jalapão e Serras Gerais, no Tocantins, até a Chapada das Mesas, no Maranhão. “Temos 12 dias de atrativos formatados nas Serras Gerais, já recebemos turistas internacionais”, ressaltou a empresária, lembrando que são necessários maiores investimentos.

Valorização do Turismo

“Estou convencido da importância do poder público no fomento ao turismo. Agora é o momento de avançarmos”, enfatizou Tom Lyra, elogiando a iniciativa da visita da comitiva. “Vou encaminhar o documento com todas as demandas ao governador Mauro Carlesse”, completou, lembrando que a presença de um tocantinense no Ministério do Turismo, caso de Hercy Filho, é fundamental para as ações de fortalecimento do setor.

Entre as ações de valorização da região turística, Tom Lyra propôs a realização da segunda edição do evento ‘Roteiros do Tocantins: Conhecendo as Serras Gerais’. A primeira apresentação ocorreu em abril de 2019, no Memorial Coluna Prestes, com o objetivo de apresentar os atrativos turísticos e a forte tradição cultural dos municípios da região para agências de turismo, jornalistas, formadores de opinião de Palmas. Segundo ele, há possibilidade de estender a apresentação a Araguaína e Gurupi. Fernanda Tainã aproveitou para pedir apoio da Adetuc e do MTur para a realização de um home show em Brasília.

Em nome do Ministério do Turismo, Hercy Filho se comprometeu a buscar apoio para as demandas da região, mas enfatizou a importância de se conscientizar os gestores municipais, principalmente os recém-empossados, sobre a importância do turismo em suas gestões. Também ressaltou o carinho do ministro Gilson Machado pela região e a necessidade de integração dos municípios ao Mapa do Turismo Brasileiro, que passará por uma nova atualização. “O MTur não abre mão de incentivar esta participação, 90% das nossas verbas são direcionadas aos municípios que integram o Mapa”, explicou.