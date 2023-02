da redação

A informação é da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), por meio do Destacamento da cidade, que solicitou apoio do Corpo de Bombeiros Militar, após Gleydson desaparecer. Segundo a PMTO, barqueiros que estavam às margens do rio, ainda tentaram socorrer o rapaz quando ele pulou no rio, mas não houve sucesso.

Uma equipe de mergulhadores do CBMTO, de Araguaína, foi deslocada para Xambioá, e na manhã desta terça, após horas de buscas, localizou o corpo da vítima.