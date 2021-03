Share on Twitter

A medida visa tirar de circulação, nos 139 municípios, centenas de milhares de pessoas. Reduzindo a circulação de pessoas e do vírus.

da redação

O governador Mauro Carlesse, por meio de carta direcionada aos prefeitos do Tocantins, solicitou uma união de esforços entre Estado e Municípios para frear a contaminação e evitar que mais tocantinenses fiquem doentes e morram.

Nesta quarta-feira (17) o Tocantins voltou a contabilizar 20 mortes por Covid-19 em um único dia nesta quarta-feira (17). Estes pacientes morreram entre os dias 4 e 16 deste mês, mas só tiveram os resultados confirmados hoje pelo boletim epidemiológico estadual. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES) ainda foram confirmados 1.194 casos de coronavírus. Com as atualizações, o estado passou a somar 128.258 casos positivos e 1.735 mortes.

Carta aos Prefeitos e Prefeitas do Estado do Tocantins

Prezados (as),

Mesmo com todos os esforços e investimentos realizados neste ano marcado pela pandemia da Covid-19, o vírus continua circulando, infectando e matando tanto no Tocantins quanto no Brasil.

O Governo do Estado tem usado de todas as suas possibilidades para atender a todos que precisam, seja na saúde ou com kits de alimentos. Sabemos que o que tem afetado nossa população e matado nossos irmãos é o

alto índice de pessoas circulando e transmitindo o Coronavírus. Por isso, é necessária uma união de esforços entre Estado e Municípios para frear a contaminação e evitar que mais tocantinenses fiquem doentes e morram.

Convoquei o presidente da Associação Tocantinense dos Municípios, Diogo Borges, solicitei apoio da entidade e apresentei uma proposta para que, tanto o Governo quanto os Municípios, concedam duas semanas de ponto facultativo aos servidores de atividades não essenciais. A ação precisa ser simultânea, de 22 a 31 de

março, considerando que os dias 1 e 2 de abril já contam como feriado da Semana Santa.

A medida visa tirar de circulação, nos 139 municípios, centenas de milhares de pessoas. Reduzindo a circulação de pessoas e do vírus, mas permitindo que o comércio e os pequenos negócios continuem funcionando, para manter empregos e o pai de família siga levando o pão de cada dia para casa.

Além dessa medida, convoco prefeitos e prefeitas para que junto com os servidores dos seus municípios, ajudem a fiscalizar e denunciar aglomerações e festas clandestinas. Nosso inimigo é um só, o Coronavírus. E nosso objetivo também é o mesmo, proteger nosso povo e salvar vidas.

Um forte abraço,

Mauro Carlesse

Governador do Estado do Tocantins