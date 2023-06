Share on Twitter

O primeiro acidente aconteceu em Guaraí, região central do estado, uma mulher que participava das comitivas acabou caindo de um cavalo que saiu em disparada. Ela ficou gravemente ferida e precisou de atendimento médico neste domingo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi em trecho da BR-153 por onde passavam as comitivas entre o fim da manhã e início da tarde. Uma ambulância que seguia o evento a atendeu e direcionou para o Hospital Regional de Guaraí. Já no decorrer da tarde a vítima foi transferida para o hospital de Araguaína.

Acidente em Aragominas

Já em Aragominas, no norte do estado, outro acidente aconteceu na cavalgada da cidade. O episódio envolveu o presidente da Agência Tocantinense de Regulação (ATR), Israel Guimarães, que desequilibrou e caiu do cavalo. Guimarães teve ferimentos na cabeça, foi atendido por uma equipe médica e passa bem.