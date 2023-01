Share on Twitter

Na manhã desta quarta-feira (11) o Presidente da Fundação Pró-Tocantins, Coronel Luiz Cláudio Benício, juntamente com o Tenente-Coronel e Vice-Diretor, Cléber José Borges Sobrinho, o diretor administrativo, Tenente-Coronel Adilson Castro, a gerente de Recursos Humanos, Capitã Ana Isabel de Brito, o gerente de benefícios e serviços, Tenente Frederico assinalaram, e receberam os documentos da entrega da nova sede da Instituição.

Na ocasião, o Major e Engenheiro Civil, Pedro Victor Dias Machado Zerbini Leão, responsável pela fiscalização e licença da obra e o Engenheiro Técnico responsável Caleb Dias e Kálita Saleth Moreira, que faz parte da Comissão de construção da sede, também estavam presentes.

Sediada na quadra 612 Sul, próximo ao Batalhão de Operações Especiais na Capital, a nova estrutura possibilitará um melhor atendimento e conforto para os policiais e bombeiros militares. A obra conta com dois andares, o primeiro será destinado ao atendimento dos beneficiários e o segundo andar da edificação será destinado ao setor administrativo. A nova estrutura proporcionará ainda mais qualidade no serviço aos Policiais e Bombeiros Militares do Estado.