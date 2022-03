Share on Twitter

O Diretor da Unidade Regional do Naturatins de Gurupi, Ataíde Pereira Salgado, esteve na última sexta-feira (04) vistando servidores da cidades de Arraias e Dianópolis, na região sudeste do Estado.

da redação

Durante a vista, Ataíde Pereira Salgado enfatizou que a gestão tem como foco participar em conjunto na atuação dos servidores sobre as demandas locais. O gestor disse que as visitas serão constantes no sul e sudeste.

“O objetivo é ouvir os servidores e conhecer como está sendo feito o trabalho, bem como as análises dos processos de forma que seja tudo acompanhado em sintonia com a regional para que possamos fazer um serviço de qualidade aos tocantinenses”, reforçou Ataíde.