O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (DETRAN/TO) realizou neste sábado (10) em Palmas, a aplicação de provas práticas de direção para candidatos à obtenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A ação foi programada, respeitando e seguindo as normas recomendadas pela autoridades de saúde, com a finalidade de atender a uma demanda importante, gerada em virtude do momento pandêmico, pelo qual estamos vivenciando. A realização das provas só foi possível, com a colaboração dos examinadores de trânsito do DETRAN/TO, que aplicaram cerca de 250 provas praticas nas categorias A e B.

Todas as medidas necessárias para prevenção e não propagação da Covid-19 foram seguidas. Os candidatos foram organizados em horários pré-agendados, evitando aglomerações. Além disso, houve a disponibilização de álcool em gel, exigência do uso da máscara facial, higienização dos veículos antes do uso de cada participante, ou seja, após ser utilizado por uma pessoa, o veículo foi higienizado para outra pessoa usá-lo com segurança.

De acordo com o Diretor de Operações do DETRAN/TO, Marcos Jair de Aguiar, esta saída foi encontrada após várias reuniões e ajustes entre os gestores. “Buscamos alternativas e viabilidade para que, pudemos dar celeridade nos exames práticos e desafogar essa demanda da primeira habilitação, tomamos as medidas cabíveis e conseguimos atender com êxito”.

O atendimento da Gerência de Banca Examinadora continua sendo realizado de maneira escalonada e organizada mediante agendamento, com vagas distribuídas entre os Centros de Formação de Condutores (CFCs) regulares, como forma de evitar a disseminação do coronavírus.

Para o gerente da Banca Examinadora, Amélio Cunha, os resultados da ação reforçam o compromisso do Órgão no atendimento à população. “Nós estamos atingido o nosso objetivo, que é possibilitar aos usuários a obtenção da CNH, mesmo que ainda em um cenário de pandemia”.

O DETRAN/TO, se preocupa em garantir acesso aos serviços prestados pela Instituição, para toda a população tocantinense, de maneira segura, responsável, seguindo os protocolos recomendados pelas autoridades em saúde. Outras ações coordenadas e planejadas como esta, poderão ser realizadas para atender outras localidades.