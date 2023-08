da redação

No segundo trimestre de 2023, são cerca de 52 mil pessoas desocupadas no Tocantins, uma queda de 7% em relação ao trimestre anterior. O número de pessoas ocupadas, por sua vez, foi de 742 mil, queda de 1,2% na comparação trimestral e um aumento de 0,3% na anual.

“O segundo trimestre registrou recuo da taxa de desocupação, após crescimento no primeiro trimestre do ano. Esse movimento aponta para a recuperação de padrão sazonal desse indicador. O Governo do Tocantins está trabalhando para isso, aumentar a empregabilidade no Estado e o resultado tem se mostrado bastante satisfatório, nossa taxa de desocupação ficou bem abaixo da média nacional, que foi de 8%”, destacou o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima.

Os trabalhadores por conta própria representam 21%, cerca de 154 mil trabalhadores. Empregados no setor público (estadual, municipal e federal), inclusive militar, constituem 23%, ou seja 172 mil. Trabalhadores no setor privado com carteira correspondem a 23%, somando 170 mil trabalhadores, e sem carteira assinada somam 20%, com 148 mil trabalhadores. Trabalhadores domésticos representam 8%, ou seja 56 mil trabalhadores. Empregador representa 4%, com 33 mil trabalhadores, e o trabalhador familiar constitui 1%, 9 mil pessoas.

No Tocantins, a taxa de desocupação de 6,5% representa cerca de 52 mil trabalhadores sem emprego ou procurando por emprego. No município de Palmas, a taxa de desocupação foi de 5,1%, o que significa que cerca de 10 mil trabalhadores estão desempregados ou procurando emprego.

Pnad Contínua

A Pnad Contínua é o principal instrumento para monitoramento da força de trabalho no país. A amostra da pesquisa por trimestre no Brasil corresponde a 211 mil domicílios pesquisados. Cerca de 2 mil entrevistadores trabalham na pesquisa, em 26 estados e no Distrito Federal, integrados à rede de coleta de mais de 500 agências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em razão da pandemia da Covid-19, o IBGE implementou a coleta de informações da pesquisa por telefone, a partir de 17 de março de 2020. Em julho de 2021, houve a volta da coleta de forma presencial.