Deputado tocantinense já respira sem ajuda de aparelhos

O deputado estadual do Tocantins Issam Saado (PV) já respira sem o auxílio de aparelhos. O deputao foi diagnosticado com coronavírus e chegou a ser entubado.

da redação

Issam segue internado em um hospital particular em Goiânia e seu estado de saúde ainda requer cuidados. Ele testou positivo para a Covid-19 no dia 22 de outubro e devido a uma rápida piora do quadro respiratório foi entubado e internado na UTI na última terça-feira (27).

O Gabinete do deputado encaminhou uma nota sobre seu estado de saúde.

Confira a Nota

“É com imensa alegria que o Gabinete do Deputado Estadual Issam Saado informa que o parlamentar foi extubado – ou seja, respira espontaneamente, sem ajuda de aparelhos.

Nesta terça-feira (3), Issam Saado já conversou com os filhos e está sendo observado pela equipe médica, pois seu estado de saúde ainda exige muitos cuidados.

Através da família, ele agradeceu mais uma vez todas as pessoas que demonstraram preocupação por meio de mensagens e orações.

O Gabinete do deputado reitera que o momento é de reclusão familiar e pede a todos que aguardem as notas oficiais sobre o estado de saúde do deputado. Estas serão emitidas sempre que necessário e com autorização da família.

O Gabinete está à disposição da população tocantinense.

Gabinete do Deputado Estadual Issam Saado”