Por Raquel Oliveira / Ascom Deputado Eduardo Fortes

Garantir a segurança do tráfego e o bem estar dos condutores e usuários nas rodovias tocantinenses está entre as prioridades do deputado estadual Eduardo Fortes. Em sessão realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto), na última semana, o parlamentar reiterou pedido ao Governo do Estado e a Agência de Transporte, Obras e Infraestrutura (AGETO), para que seja realizada a pavimentação asfáltica de trecho da TO–483, que liga o município de Sucupira a Figueirópolis. O trecho tem 35 quilômetros.

“A pavimentação e sinalização de trânsito desta rodovia é de extrema importância. Reforçamos que as boas condições de trafegabilidade das rodovias são elementos determinantes e essenciais para o desenvolvimento dos municípios e regiões vizinhas, motivo pelo qual se faz urgente e necessário a obra”, detalhou o parlamentar.