Deputado Eduardo Fortes dá continuidade a debate sobre realocação de reserva legal no TO

da redação

Ao dar continuidade as discussões sobre a regularidade ambiental de propriedades rurais no Tocantins e a realocação de reserva legal em outras áreas, o presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria (FPA), deputado Eduardo Fortes, reuniu na tarde desta terça-feira, 07, no Palácio Araguaia, representantes do executivo estadual, do legislativo, de federações, associações entre outros.

“Pela primeira vez estamos todos reunidos para discutir um assunto tão importante e que envolve vários setores e a comunidade em geral”, destacou o presidente da FPA, deputado Eduardo Fortes, acompanhado de seu vice-presidente, deputado Junior Geo. O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Amélio Cayres, também participou das discussões.

A reunião foi proposta pelo próprio presidente da FPA, e todos os participantes tiveram espaço de fala. Ao final ficou acordado que uma nova reunião será realizada e posteriormente uma audiência pública.

Também participaram o secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes Filho; o Procurador-Geral do Estado, Kledson de Moura Lima; o secretário da Agricultura e Pecuária, Jaime Café; o presidente do Naturatins, Renato Jaime; representantes da secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, além de entidades e federações, como Fieto, Aprosoja e Aproest.