João Luiz Pompeu de Pina, 61 anos, faleceu na manhã desta terça-feira, 15, por complicações de saúde decorrentes da Covid-19. Pina deixou um importante legado para a Polícia Civil do Tocantins. Ele foi idealizador e lutou para criação do Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote).

da redação

Pina atuou como delegado-geral da PC-TO entre 02/02/2011 à 07/07/2011. Atuou em várias delegacias especializadas, ficou à frente da Delegacia Especializada de Repressão Contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP ), onde atuou fortemente contra os crimes contra administração pública, e se aposentou quando estava na Academia de Polícia da Escola Superior de Polícia (Espol).

“Mais que um companheiro da PC-TO, Pina era um amigo e deixará uma história de companheirismo, lealdade e amor à profissão. Rogamos a Deus que conforte aos pais, esposa, filhos, irmãos, familiares e amigos nesse momento de profunda dor”, informou a SSP.

O velório aconteceu no auditório do Sindicato dos Policias Civis do Tocantins (Sinpol-TO) por duas horas. Das 09h às 12h desta terça-feira, 15.