Um novo ataque de abelhas foi registrado em Talismã, na região sul do Tocantins. A Defesa Civil da cidade esteve no local, mas ninguém se feriu. Até este domingo, 49 enxames foram removidos e os moradores estão assustados com a quantidade de acidentes.

da redação

O novo ataque aconteceu no setor Cidade Nova. Agentes da Defesa Civil foram à residência e encontraram um enxame se formando. Eles fizeram avaliação e a colmeia foi retirada por volta de 19h30.