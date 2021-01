O retorno depende do cumprimento dos protocolos de saúde. As escolas que quiserem, podem optar por manter o ensino remoto.

Da redação

O Governo do Tocantins autorizou, na noite desta sexta-feira (29) a retomada das aulas presenciais “em estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, de Educação Básica e Superior, com sede no Estado do Tocantins”. A medida terá efeito a partir do dia 1º de fevereiro. O retorno depende do cumprimento dos protocolos de saúde. As escolas que quiserem, podem optar por manter o ensino remoto