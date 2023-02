O secretário de administração de Luzinópolis, Bruno Fragata, informou por telefone que o município lamenta a perda e está prestando todo apoio à família, inclusive com acompanhamento psicológico. Disse que será aberto um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do acidente, assim como acompanhar e aguardar a investigação dos órgãos oficiais de segurança.