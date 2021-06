O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), divulgou nesta terça-feira (8) o calendário dos depoimentos dos governadores convocados a prestar esclarecimentos ao colegiado. Os senadores, porém, ainda esperam uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que pode barrar o depoimento dos chefes de Executivos estaduais. Ao saber da sua convocação no final de maio, Carlesse disse: “Estou muito tranquilo e estou à disposição e assim que me chamarem estarei lá”, disse o governador no final do mês de maio ao receber a notícia de sua convocação.

da redação

Segundo o Correio Brasiliense, o primeiro governador a depor será Wilson Lima (PSC), do Amazonas, na próxima quinta-feira (10). Depois, a comissão fará uma espécie de força-tarefa para ouvir oito chefes de Executivo nos estados: Helder Barbalho (Pará), presta depoimento no dia 29 de junho; o governador do Piauí, Wellington Dias, fala no dia 30.

No final do mês de maio, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, divulgou oficialmente informando que não temeria participar da CPI da Covid-19, em Brasília. Segundo o governado no Portal Transparência do Estado existe um resumo de todos os recursos gastos da União para a Covid-19.

Em julho, presta depoimento o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), além dos governadores do Tocantins, Santa Catarina, Roraima e Amapá.

Veja o calendário completo:

10/6: governador do Amazonas, Wilson Lima

29/6: governador do Pará, Helder Barbalho

30/6: governador do Piauí, Wellington Dias

1º/7: governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha

2/7: governador do Tocantins, Mauro Carlesse

6/7: governador de Santa Catarina, Carlos Moisés

7/7: governador de Roraima, Antônio Denarium

8/7: governador do Amapá, Waldez Góes