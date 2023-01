“Considerando as atuais invasões a prédios públicos em Brasília, na tarde deste domingo (8), relembro a todos que um dos deveres legais dos Policiais Civis do Estado do Tocantins, consoante art. 96, inc. XXIX da Lei 3461/19, consiste no cumprimento das Leis. No mesmo sentido, todos os profissionais Policiais Civis devem manter a compostura e a ética policial, mesmo em comentários em redes sociais. Sendo assim, RECOMENDO que se abstenham de atos e comentários públicos que indiquem possível apologia a crimes, com o objetivo de evitar problemas correicionais futuros”, diz o documento.