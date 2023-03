Os bombeiros constataram que a vítima costumava tomar banho diariamente no Rio Manoel Alves e iniciaram as buscas pelas margens do rio.

As buscas foram feitas na manhã de quinta-feira (16) e durante a tarde o corpo da vítima apareceu no dentro do rio. Os militares fizeram a retirada e entregaram a vítima para a equipe de perícia técnica.