Corpo de Bombeiros resgatam corpo em cisterna na cidade de Araguacema

O corpo de um homem de 50 anos de idade foi resgatado de dentro de uma cisterna nas proximidades do Assentamento Santa Clara, no município de Araguacema, às margens do Rio Araguaia, cerca de 289 km de Palmas. O trabalho foi executado por bombeiros militares da 3ª Companhia, em Paraíso do Tocantins, acionados por familiares da vítima no início da tarde desta sexta-feira, 27.

da redação

O homem foi identificado como Deusivan Portílio Sobrinho, que ao cair na cisterna, ficou com parte do corpo submersa na água. Para a retirada dele do local, os bombeiros militares usaram um sistema chamado 6×1 com tripé, em que hastes de ferros foram colocadas na boca da cisterna e o corpo da vítima içado por corda, após um socorrista descer para amarrá-la.

A ação foi executada com sucesso e o corpo de Deusivan Portílio foi entregue aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Os familiares afirmaram que sentiram a falta de Deusivan ainda na quinta-feira, 26, quando saíram à sua procura e o avistaram no fundo da cisterna. Eles não souberam informar como ocorreu a queda.