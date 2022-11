da redação

O jovem foi velado brevemente em uma funerária em Palmas no início da tarde. Depois o corpo seguiu em cortejo até o aeroporto, onde os alunos do curso de formação e superiores prestaram homenagens. O caixão, coberto com a bandeira do Brasil, foi embarcado em uma aeronave de pequeno porte e logo depois decolou com destino a cidade natal da família, acompanhado da mãe e irmão do jovem.

Nota Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins confirma e lamenta profundamente a morte de GABRIEL JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, aluno do Curso de Formação de Praça (CFP). Pereira estava cumprindo escala de estágio na área de atividade de mergulho, na Companhia Independente de Busca e Salvamento. Numa manutenção de rotina, na companhia de outros dois bombeiros, no vão principal da Ponte da Amizade, por volta das 17h40, neste sábado, 19, quando desceram em mergulho e, ao subirem, presenciaram Pereira submergir. Em três minutos aproximados, foram desencadeadas ações de ir atrás do militar, trazer à superfície e realizar manobras de reanimação, ao instante em que foram chamadas as Unidades de Resgate e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e conduzi-lo em processo de reanimação até a chegada ao Pronto-Atendimento. O jovem bombeiro veio a óbito ainda a caminho do Hospital.

O Comando-Geral do CBMTO lamenta profundamente uma fatalidade deste teor, que muito entristece cada membro da corporação, lamenta pela perda prematura de um jovem bombeiro, que ansiava uma carreira de salvar vidas, e, tragicamente, sua vida foi interrompida.

Todos os procedimentos legais serão instaurados para a melhor elucidação dessa fatalidade.