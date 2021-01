O Secretário Municipal de Saúde de Gurupi, Zander Luis, disse que nesta quarta-feira (19) o município estará recebendo as vacinas contra a covid-19 em Palmas. “A previsão de chegada em Gurupi será no período da noite”, disse o secretário.

por Régis Caio

De acordo com o secretário, a previsão para começar a vacinação em Gurupi será na quinta-feira (21) pela manhã. Os primeiros a receberem a dose serão os profissionais da saúde que estão na linha de frente no enfretamento à pandemia do Coronovírus, e os idosos que residem na Casa do Idoso.

Conforme o secretário, a dose será aplicada em duas etapas, sendo que a segunda será após 21 dias da aplicação da primeira, e as vacinas recebidas serão em quantidade que garanta a imunização dos públicos nas duas etapas.

Zander informou que na rede municipal de saúde, devem ser vacinados cerca de 750 profissionais da saúde que estão na linha de frente, mais 34 profissionais que trabalham na Casa do Idoso e 21 internos da Casa. Conforme ele, o Hospital Regional de Gurupi está ainda fazendo o levantamento de quantos profissionais que devem ser imunizados.