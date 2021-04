Finalizou agora há pouco o leilão da Concessão Rodoviária das BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO. o Consórcio Eco 153 foi o vencedor com a oferta no valor de outorga R$ de 320 milhões.

Por Régis Caio

Participou do evento o governador Mauro Carlesse que esteve ao lado do Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas.

A projeção dos investimentos leva em conta os estudos de demanda dos trechos rodoviários”, completou. O Programa de Exploração da Rodovia (PER) inclui a duplicação obrigatória de 623,32 quilômetros, sendo 349,21 quilômetros do terceiro ao décimo ano e outros 274,11 quilômetros entre o 19º e o 25º ano.

Serão executados 27,58 quilômetros de faixas adicionais, 89,9 quilômetros de vias marginais, 30 novos dispositivos de interconexão em desnível, 19 passarelas de pedestres, 6 passagens inferiores, iluminação nas travessias urbanas e nas vias marginais, dentre outras melhorias.

ATENDIMENTO 24 HORAS – Também está previsto o atendimento 24h ao usuário da via com Centro de Controle de Operações (CCO) e Bases do Serviço Operacional (BSO). O atendimento ao usuário vai contemplar, no mínimo, os serviços de atendimento médico de emergência; socorro mecânico; combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de domínio; sistema de informações aos usuários; sistema de reclamações e sugestões dos usuários; e Sistema APP – Aplicativo para Tablets e Smartphones que permita a integração com satélite (GPS) e botão de emergência para comunicação de acidentes.

A BR-153/TO, no trecho de Tocantins, possui 5,8 quilômetros já duplicados do total de 178,9 quilômetros. A partir do projeto inicialmente construído, foram antecipadas algumas intervenções planejadas. Até o quinto ano de concessão, serão duplicados mais 44,8 quilômetros, sendo a totalidade do trecho duplicada até o 23º ano de concessão.

O Tocantins ainda será beneficiado com a implantação de 27 quilômetros de vias marginais até o quinto ano do projeto, além de melhorias e soluções de acessos, interseções, passarelas e pontos de ônibus, que trarão benefícios diretos às populações lindeiras, além de elevar a segurança viária.