da redação

No km 298 da BR-153, na saída norte da cidade, o caminhão VW/24.280, que seguia sentido sul, invadiu a contramão e colidiu lateralmente com o veículo VOLVO/NH12 e, em seguida, colidiu frontalmente com o automóvel HONDA/CIVIC que seguia na traseira do VOLVO/NH12. Após as colisões, o automóvel e o caminhão VW/24.280 saíram de pista.

O condutor do veículo de passeio, homem de 39 anos, veio a óbito no local, sendo vitimados também dois passageiros, uma mulher de 48 anos e uma criança de 12 anos, mãe e filho. A outra ocupante do veículo de passeio e os condutores dos caminhões tiveram apenas lesões leves.

O condutor do veículo VW/24.280 relatou ter sofrido um mal súbito e não ter visto mais nada, assim causando acidente. Diante das informações obtidas, foi constatado o crime homicídio culposo na direção de veículo automotor, o referido condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.