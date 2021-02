Share on Twitter

O governo do Tocantins anunciou na manhã desta sexta-feira (05) que o edital do concurso do Corpo de Bombeiros será lançado nesta segunda-feira (08).

O certame terá 100 vagas para praças e 15 para oficiais. O contrato com a banca organizadora, o Cebraspe – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, tem valor global estimado em R$ 1.385.659,91.

A remuneração para os cargos é definida pela legislação estadual, sendo que soldado segunda classe recebe R$ 3.330,99. Contudo, durante o Curso de Formação de Praças, o vencimento será de R$ 1.665,50.

Para o Curso de Formação de Oficiais, no primeiro ano como Cadete, o valor do salário é de R$ 4.805,62. Porém, após a formação e aspirantado, o oficial assumirá o posto de 2º Tenente, com o salário de R$ 10.856,57.