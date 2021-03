A Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO), por meio da Comissão de Concurso responsável pelo certame que visa oferecer 1.000 vagas para o cargo de Aluno-Praça, informa que, em razão do agravamento da pandemia da Covid-19, fez-se necessária a adoção de medidas com vistas a minimizar a propagação do vírus.

da redação

Assim, será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira, 24, novo adiamento da realização das provas objetivas e de redação, que seriam aplicadas no dia 4 de abril de 2021, as quais serão aplicadas na data provável de 6 de junho de 2021.

De acordo com o previsto nos cronogramas dos editais de abertura do certame, a alteração de datas e períodos estabelecidos são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência da PMTO e do Cebraspe, devendo a alteração ser comunicada por meio de edital antecipadamente.

Diante da necessidade de recomposição do efetivo da PMTO, a fim de garantir a segurança da sociedade tocantinense, serão empregados todos os esforços para que sejam superados os desafios trazidos pela pandemia, a fim de que as provas sejam realizadas na nova data agendada, com a adoção de medidas preventivas na realização das provas, bem como pela adaptação de logística e infraestrutura na realização das etapas do concurso.

As medidas preventivas a serem adotadas durante a realização das provas, tais como: distanciamento, uso de máscara, materiais de higienização e protocolos de proteção contra a Covid-19, serão divulgadas com antecedência, nos meios de comunicação oficiais (publicação no DOE e na internet, no site do Cebraspe e no site da PMTO).

Na data provável de 28 de maio de 2021, será publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_to_20_qppm, edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas.