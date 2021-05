Começa nesta segunda-feira (3) as aulas na rede estadual de ensino que retomam no formato remoto. O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), realiza o acolhimento para toda a comunidade escolar, para o ano letivo de 2021.

da redação

No começo do ano houve retorno das aulas presenciais em parte das unidades escolares, principalmente nas cidades menores. Isso precisou ser revisto diante do agravamento da pandemia e de colapso do sistema de saúde. Desde o começo de março, todas as aulas presenciais estão suspensas no Tocantins.