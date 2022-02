A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) vai retomar as atividades nesta terça-feira (01º), com a abertura do ano legislativo de 2022. A casa estava em recesso desde o fim do ano passado e teve apenas um dia de trabalho este ano, em sessão extraordinária, para votar decretos de calamidade pública. A partir do retorno, as sessões ordinárias voltas a acontecer nas terças, quartas e quintas-feiras.

da redação