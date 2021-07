A partir desta segunda-feira, 2, o Servir, Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins, retoma as liberações para realização de cirurgias eletivas a seus beneficiários. A medida foi tomada em virtude da queda nos números de casos de Covid-19, o que diminui também os números de internações clínicas e em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s).

da redação

Atualmente, o Servir conta com 148 cirurgias cadastradas no sistema de autorização. Desse montante, 120 estão prontas para serem autorizadas, não havendo a necessidade de inserção de novas guias ou cumprimento de novo prazo para a auditoria médica.

As demais cirurgias, cerca de 28, precisam ter sua documentação relativa a exames atualizada, em virtude do vencimento dos mesmos. Neste caso, de acordo com o superintendente de Benefícios e Atendimento ao Cidadão da Secretaria de Estado da Administração (Secad), Reginaldo Santos, o beneficiário deve aguardar o contato do hospital solicitante para que sejam realizados novos exames.

“Ressaltamos que os hospitais que solicitaram as cirurgias e irão realizar os procedimentos cirúrgicos irão entrar em contato com os beneficiários para agendar uma data apropriada a ambos, não havendo a necessidade do beneficiário se deslocar até a sede do Servir”, acrescenta Reginaldo.

Prazos

O período de 2 a 12 de agosto de 2021 será exclusivo para a realização das cirurgias já liberadas (148); a partir do dia 12 de agosto deste ano, o Servir vai liberar o sistema para as solicitações de novas cirurgias, sempre primando pela não aglomeração e evitando a superlotação dos hospitais.