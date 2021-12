O réptil foi localizado nesta manhã de segunda-feira (27) no centro da cidade de Peixe, sul do estado. Animal foi capturado pelos militares.

por Régis Caio

Devido a cheia do Rio Tocantins, um jacaré acabou sendo localizado no centro da cidade. Segundo a PM, o animal estava no meio da rua. “Fizeram a captura do animal e irão soltar no Rio Tocantins, em outro local mais seguro para o animal e para a população”, informou a PM.