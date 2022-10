Os pacientes foram identificados em 122 municípios. Até o momento, sete pessoas morreram em decorrência da doença, nas cidades de Carmolândia, Dois Irmãos, Dueré, Gurupi, Pedro Afonso, Recursolândia e Tocantinópolis.

O levantamento também mostra que as notificações também cresceram consideravelmente, já que em 2021, nesse mesmo recorte de tempo, 6.358 apresentaram sintomas da doença e neste ano, foram 42.075. A diferença em porcentagem é de 562% nas notificações. No último dado divulgado, 17.053 pacientes haviam sido confirmados com a doença até o final de agosto.

Mutirão em Gurupi

Com a proximidade do período chuvoso, os cuidados casa contra o mosquito Aedes Aegypti, causador de doenças como a dengue, chikungunya e zika devem ser intensificados através de mutirões. Para orientar moradores sobre os riscos, agentes de endemias de Guerupi vão visitar nesta segunda-feira (10) casas no setor Vale do Sol e ainda vistoriar lotes baldios.