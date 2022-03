Um casal morreu na manhã desta segunda-feira (07) após a motocicleta em que eles estavam ser atingida na traseira por um carro na BR-153, no perímetro urbano de Araguaína. Com o impacto a moto ficou presa na frente do carro, mas mesmo assim o condutor ainda tentou fugir do local. Ele conseguiu dirigir por 200 metros antes de continuar a fuga a pé.

da redação