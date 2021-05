Share on Twitter

Share on Facebook

O acidente foi registrado neste final de semana em um trevo localizado na rodovia TO-070, que liga Formoso do Araguaia a Sandolândia, no sul do estado. Motoristas reclamam da má sinalização da pista.

por Régis Caio

Uma caminhão que transportava gado tombou em um trevo da rodovia, que dá acesso a Fundação Bradesco. No acidente o motorista e um passageiro tiveram ferimentos leves, segundo testemunhas. O motorista perdeu o controle do veículo no momento em que fazia a rotatória.

Mas no local motoristas reclamam da falta de sinalização próximo ao trevo. “Não há placas e o mato alto é intenso na região é muito perigoso, tem que andar com cuidado, o trevo também é muito fechado”, informou José Alves.

veja o vídeo