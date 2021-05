O governador do Tocantins, Mauro Carlesse (PSL), de 60 anos, recebeu, na manhã desta sexta-feira (07), a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

da redação

A imunização ocorreu no Quartel do Comando Geral, em Palmas. O governo divulgou que Carlesse não tem comorbidades e tomou a vacina AstraZeneca.

“É importante se vacinar e só com essa vacina, a gente vai conseguir ter uma vida normal. Se todos se vacinarem, é mais rápido ainda a gente voltar as atividades com mais liberdade, segurança e com mais saúde. Chegou o meu momento, eu não vou falar idade, mas estou aqui vacinando e se Deus quiser imunizado para poder fazer o meu trabalho”, disse.