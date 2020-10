Carlesse decreta ponto facultativo em decorrência do Dia do Servidor Público

O governador Mauro Carlesse assinou o Decreto nº 6.172, que será publicado na edição desta sexta-feira, 23, do Diário Oficial do Estado. O decreto transfere, do dia 28 para 30 de outubro, a comemoração do Dia do Servidor Público e torna a data ponto facultativo para o Executivo Estadual.

via ascom

“Desta forma, o servidor público vai poder comemorar seu dia com o fim de semana prolongado, por conta do feriado na segunda feira, quando é celebrado o dia de Finados. Também esperamos que, com esse feriado, menos pessoas estejam circulando nas ruas e, consequentemente, estejam se protegendo contra a Covid-19”, destacou o governador Carlesse.

O decreto ainda prevê que os dirigentes dos órgãos e das entidades cuidem da preservação e do funcionamento dos serviços essenciais, afetos às respectivas áreas de competência.